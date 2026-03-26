Mazda раскрыла новые подробности о следующем поколении MX-5

Японская компания намерена сделать новинку еще легче нынешней версии

По словам представителей бренда, инженеры ориентируются на массу менее 1 тонны. Это означает, что будущий родстер может оказаться легче актуального MX-5, который уже считается одним из самых легких спортивных автомобилей на рынке.

Ради достижения этой цели Mazda готова отказаться от электрической силовой установки. В компании прямо заявляют, что современные гибридные и электрические системы пока слишком тяжелые и противоречат философии модели. В результате, ставка по-прежнему делается на классический ДВС.

В перспективе родстер может получить новое поколение моторов Skyactiv-Z, разработанных с учетом ужесточающихся экологических норм. Это позволит сохранить баланс между динамикой и соответствием требованиям рынков, включая Европу. Еще одной важной деталью станет сохранение механической коробки передач.

