Новая Mazda MX-5 Spirit Racing дебютирует в январе

Mazda готовится к громкому возвращению на рынок спортивных автомобилей с дебютом новой версии MX-5 Spirit Racing. Презентация автомобиля пройдет 10 января на Токийском автосалоне

Вместе с анонсом, Mazda поделилась изображением будущего спорткара. Можно заметить, что новый MX-5 будет отличаться иным передним сплиттером и более крупным спойлером. Кроме этого автомобилю достанутся колесные диски Rays TE37.

Тестирование автомобиля на Нюрбургринге в Германии указывает на то, что изменения затронут не только дизайн, но и технику. Ожидается обновления подвески и тормозной системы, а также возможное увеличение мощности, по сравнению с последней модификацией 2,0-литрового двигателя (184 л.с. и 205 Нм крутящего момента).