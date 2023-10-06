Представлен обновленный родстер Mazda MX-5

Японская компания Mazda представила обновленный родстер MX-5. Автомобиль оценивается от 2 898 500 йен (примерно 1 942 000 рублей)

Новинка будет продаваться в двух версиях: с мягким верхом (Roadster) и с жестким верхом (Roadster RF). В плане дизайна новое поколение не изменилось. Автомобиль сохранил все главные узнаваемые черты. Разработчики модернизировали оптику, сделав ее полностью светодиодной. Также в цветовой гамме кузова появился оттенок Aero Grey Metallic (серый металик). Диаметр колесных дисков - 16 дюймов (опционально 17-дюймовые). Внутри устанавливается новая мультимедийная система диагональю 8,8 дюйма. Более того, заявлены адаптивный круиз-контроль и функция автоматического торможения Smart Brake Support.

Новый MX-5 оснащается бензиновым мотором объемом 1,5 л. с увеличенной мощностью до 135 л.с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой “механикой”. Привод - задний.