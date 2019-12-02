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2 дек 2019

Mazda MX-5 будет жить

Mazda MX-5 будет жить
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda задумалась над разработкой преемника родстера MX-5. Новинка может получить электрическую силовую установку

Представители японской фирмы рассказали британскому Autocar, что новое поколение MX-5 сохранит ключевые особенности модели: небольшую массу и компактные размеры. При этом новинка должна соответствовать конъюнктуре рынка и с запасом укладываться в экологические нормы. Одним из подходов может стать электрификация, правда, здесь инженерам придется серьезно постараться, чтобы избежать увеличения веса.

Напомним, что текущее поколение MX-5 весит около 1000 килограммов и сохранить подобные показатели с электромотором и аккумулятором будет сложно. Не исключено, что для MX-5 подберут батарею небольшой ёмкости, как на недавно представленном электрическом кроссовере MX-30 — в таком случае покупателям придётся смириться с запасом хода в пределах 200 километров.

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