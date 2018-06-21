Автомобильный портал Motorpage
21 июн 2018

Mazda обновила родстер MX-5

Mazda обновила родстер MX-5
Автор фото: фирма-производитель

Родстер MX-5: знаковая и любимая модель компании Mazda. Пусть по объемам продаж он уступает другим моделям, но японцы не забывают периодически обновлять его.

На этот раз изменения чисто технические, ни внешностью, ни интерьером в компании не занимались. Доработки двигателей коснулись улучшения их характеристик: сгорания топлива, отклика на нажатие педали газа, не забыли и про экологичность.

Но в топовом варианте с 2-литровым двигателем родстер теперь выдает 184 л.с., что на 24 «лошадки» больше, чем было раньше. Максимальный крутящий момент тоже вырос (до 205 Нм). Наконец, теперь «отсечка» срабатывает на 7500 об/мин против 6800 об/мин раньше. Этого удалось добиться за счет установки более легких поршней и шатунов, установки новой системы впрыска и модернизированных впускных клапанов.

Также на 2-литровой версии используется двухмассовый маятник, а на машинах с «автоматом» изменено передаточное число главной передачи.

Ну и, наконец, родстер обзавелся комплексом современных систем безопасности i-ACTIVESENSE. Он включает в себя систему автоторможения на городских скоростях, а также систему помощи при выезде с парковки задним ходом. Кроме того в комплекс входят система распознавания знаков, задняя камера и система предупреждения усталости водителя.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda MX-5 BBR Turbo

Британцы «прокачали» Mazda MX-5

24 апреля 2017

Mazda привезет в Лас-Вегас два концептуальных MX-5

28 октября 2016

Лимитированную версию Mazda MX-5 раскупили за неделю

12 октября 2016

Mazda начала подготовку к созданию следующей версии родстера MX-5

29 июля 2016
Mazda MX-5 2016

В Японии стартовал прием заказов на родстер Mazda MX-5

25 мая 2015
Mazda MX-5 2015

Mazda MX-5 выйдет на американский рынок летом текущего года

02 апреля 2015

 Новости Mazda MX-5

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- honda gold wing tour 2018 dct лучше – меньше Мотоциклы
21 июня 2018


"Лучше – меньше"
Mercedes-Benz G-Class - mercedes-benz g-class 2019 почти как старый, но… совершенно новый
Тест драйв
19 июня 2018

Mercedes-Benz G-Class
"Почти как старый, но… совершенно новый Mercedes-Benz G-Class"
Ford Explorer - ford explorer 2018 новый полевой игрок
Тест драйв
15 июня 2018

Ford Explorer
"Новый полевой игрок"
Mitsubishi ASX - на сладкое
Автопутешествия
13 июня 2018

Mitsubishi ASX
"На сладкое"

Написано новостей:

2 1 3 9 6