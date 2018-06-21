Родстер MX-5: знаковая и любимая модель компании Mazda. Пусть по объемам продаж он уступает другим моделям, но японцы не забывают периодически обновлять его.

На этот раз изменения чисто технические, ни внешностью, ни интерьером в компании не занимались. Доработки двигателей коснулись улучшения их характеристик: сгорания топлива, отклика на нажатие педали газа, не забыли и про экологичность.

Но в топовом варианте с 2-литровым двигателем родстер теперь выдает 184 л.с., что на 24 «лошадки» больше, чем было раньше. Максимальный крутящий момент тоже вырос (до 205 Нм). Наконец, теперь «отсечка» срабатывает на 7500 об/мин против 6800 об/мин раньше. Этого удалось добиться за счет установки более легких поршней и шатунов, установки новой системы впрыска и модернизированных впускных клапанов.

Также на 2-литровой версии используется двухмассовый маятник, а на машинах с «автоматом» изменено передаточное число главной передачи.

Ну и, наконец, родстер обзавелся комплексом современных систем безопасности i-ACTIVESENSE. Он включает в себя систему автоторможения на городских скоростях, а также систему помощи при выезде с парковки задним ходом. Кроме того в комплекс входят система распознавания знаков, задняя камера и система предупреждения усталости водителя.

