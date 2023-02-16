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16 фев 2023

Взгляните на шоколадную Mazda MX-5

Взгляните на шоколадную Mazda MX-5
Автор фото: фирма-производитель

Автомобильные компании часто выпускают уменьшенные копии своей техники для коллекций. Но шоколадная модель – такое мы видим впервые

Собственно, японский офис Mazda в честь Дня святого Валентина сделал шоколадную копию родстера MX-5.  За основу взяли текущее поколение модели, которое выпускается с 2015 года. Преимущество шоколадной копии – отличная детализация. Здесь даже тщательно проработан узор литых дисков. Фирменная эмблема «птицей» тоже на месте – ее выполнили из высококлассного белого шоколада.

Комплектом к «шокомобилю» идет и набор запчастей – колеса, приборная панель, жесткая крыша, детали подвески и.т.д.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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