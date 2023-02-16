Взгляните на шоколадную Mazda MX-5

Автомобильные компании часто выпускают уменьшенные копии своей техники для коллекций. Но шоколадная модель – такое мы видим впервые

Собственно, японский офис Mazda в честь Дня святого Валентина сделал шоколадную копию родстера MX-5. За основу взяли текущее поколение модели, которое выпускается с 2015 года. Преимущество шоколадной копии – отличная детализация. Здесь даже тщательно проработан узор литых дисков. Фирменная эмблема «птицей» тоже на месте – ее выполнили из высококлассного белого шоколада.

Комплектом к «шокомобилю» идет и набор запчастей – колеса, приборная панель, жесткая крыша, детали подвески и.т.д.