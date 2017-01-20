Немецкая компания Mercedes-Benz вовсю готовится к выходу обновленной версии C-Class. Так, первые предсерийные экземпляры уже были замечены на дорожных тестах.

О будущей новинке пока известно немного. Так, предполагается, что после рестайлинга автомобиль должен получить стандартный набор обновлений для этой процедуры – новый комплект бамперов, новую решетку радиатора, слегка переделанные воздухозаборники, множество хромированных деталей, а также новую оптику. Последняя, кстати, будет перенята у нового седана E-Class. Кроме того, ожидается, что новинка будет выпускать как в кузове «седан», так и в кузове «универсал».

Внутри автомобиля будет установлен новые мультифункциональный руль, приборная панель и сенсорный дисплей управления информационно-развлекательной системы.

Также ожидаются некоторые изменения и в моторной гамме автомобиля. Так, после обновления Mercedes-Benz C-Class будет оснащаться новым турбированным четырехцилиндровым силовым агрегатом на тяжелом топливе с рабочим объемом 2,0 литра, который придет на смену нынешнему 2,1-литровому «дизелю». Бензиновый же двигатель будет унаследован от текущей версии автомобиля.

Официальная презентация обновленного Mercedes-Benz C-Class состоится в течение этого года. Более точных дат пока не сообщается.