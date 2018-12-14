Новый Mercedes C-Сlass проходит зимние испытания

Несмотря на то, что немецкий седан, достаточно недавно, пережил некоторое обновление, концерн уже всеми силами тестирует прототипы автомобилей следующего поколения. К сожалению, серийных версий придется подождать, как минимум, год

Собственно, один из тестируемых автомобилей, который проходил «снежные» тесты в Финляндии и попал в шпионское поле зрения. Какой-либо дизайн разглядеть сложно из-за хорошего камуфляжа, однако общие линии говорят о том, что, концептуально, облик автомобиля не поменяется.

С другой стороны, стоит ожидать полностью нового автомобиля, и это во многом касается технического аспекта. По предварительной информации, автомобиль будет построен на новой платформе MRA2, которую использует и более крупный «собрат» - E-Class. Автомобиль станет крупнее, причем, в первую очередь, это коснется простора в салоне. В отношении силовых агрегатов, к сожалению, пока нет никакой определенности. Предварительно ожидается ряд четырех- и шестицилиндровых двигателей, а также гибридные силовые агрегаты.