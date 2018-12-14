Автомобильный портал Motorpage
14 дек 2018

Новый Mercedes C-Сlass проходит зимние испытания

Новый Mercedes C-Сlass проходит зимние испытания

Несмотря на то, что немецкий седан, достаточно недавно, пережил некоторое обновление, концерн уже всеми силами тестирует прототипы автомобилей следующего поколения. К сожалению, серийных версий придется подождать, как минимум, год

Собственно, один из тестируемых автомобилей, который проходил «снежные» тесты в Финляндии  и попал в шпионское поле зрения. Какой-либо дизайн разглядеть сложно из-за хорошего камуфляжа, однако общие линии говорят о том, что, концептуально, облик автомобиля не поменяется.

С другой стороны, стоит ожидать полностью нового автомобиля, и это во многом касается технического аспекта. По предварительной информации, автомобиль будет построен на новой  платформе MRA2, которую использует и более крупный «собрат» - E-Class. Автомобиль станет крупнее, причем, в первую очередь, это коснется простора в салоне. В отношении силовых агрегатов, к сожалению, пока нет никакой определенности. Предварительно ожидается ряд четырех- и шестицилиндровых двигателей, а также гибридные силовые агрегаты.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz C-класса в России: меньше выбора

07 мая 2018
Mercedes-Benz C-класса

Обновленный Mercedes-Benz C-класса получил оснащение от S-класса

15 февраля 2018
Mercedes-Benz C-класса

Известна дата премьеры обновленного Mercedes-Benz C-класса

15 ноября 2017
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz C-класса получит 1,3-литровый двигатель

18 октября 2017

Mercedes-Benz вывел на дорожные тесты обновленный C-Class

20 января 2017

Mercedes-Benz отзывает свои автомобили в России

06 мая 2016

 Новости Mercedes-Benz C-Class

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class - сравнительный тест audi a7 sportback 55 tfsi quattro 2018 и mercedes-benz cls 450 4matic 2019 : победа формы над содержанием Сравнительный тест
14 декабря 2018

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class
"Audi A7 и Mercedes-Benz CLS: победа формы над содержанием"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 уехал далеко от «донора»
Тест драйв
12 декабря 2018

Lada Xray Cross
"Lada XRAY Cross уехал далеко от «донора»"
Hyundai Santa Fe - незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый hyundai santa fe
Тест драйв
10 декабря 2018

Hyundai Santa Fe
"Незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый Hyundai Santa Fe"
Jeep Cherokee - jeep cherokee 2019 как все и не как все
Тест драйв
06 декабря 2018

Jeep Cherokee
"Как все и не как все"

Написано новостей:

2 2 3 9 3