Автомобильный портал Motorpage
22 мар 2018

Обновленный Mercedes-Benz C43 AMG стал мощнее, но не быстрее

Обновленный Mercedes-Benz C43 AMG стал мощнее, но не быстрее
Автор фото: фирма-производитель

У Mercedes-Benz C-класса есть две версии AMG: бескопромисный вариант Mercedes-AMG C63 и спокойный «гражданский» Mercedes-Benz C43 AMG, который даже не стали выделять в отдельную модель и продают бок о бок с обычными вариантами седана и универсала.

Обновленный вариант, который показали в рамках автосалона в Женеве, внешне обновился также как и обычная версия, которую рассекретили в феврале: новые бамперы, иные фары с другим графическим решением светодиодных ходовых огней и фонари.

А вот мощность 3-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом была увеличена на 23 л.с. до 390 л.с. При этом максимальный крутящий момент остался на прежнем уровне — 520 Нм. Не изменились и динамические характеристики: седан до «сотни» разгоняется за 4,7 секунды, универсал проделывает это упражнение на десятую медленнее. Максимальная скорость обоих вариантов ограничена на отметке 250 км/ч. И седан, и универсал доступны исключительно в полноприводном варианте.

В числе опционального оснащения у Mercedes-Benz C43 AMG появился Track Pace. Эта система записывает телеметрию раз в 10 секунд и сообщает о том, с каким временем водитель прошел круг. Данными можно делиться в соцсетях.

После обновления у C43 AMG также изменился дизайн колесных дисков, настройки амортизаторов, рулевое колесо AMG, а кроме того система подстройки пространства в салоне под настроение водителя: она меняет настройки климат-контроля, освещения и аудиосистемы.

На европейском рынке продажи обновленных седанов и универсала Mercedes-Benz C43 AMG начнутся весной. До нас доберется только седан, вероятнее всего, его продажи начнутся летом.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Mercedes-Benz

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz отзовет в России автомобили в рамках глобальной кампании

23 марта 2018
Mercedes-AMG C63 2015

AMG может отказаться от C63 Black Series

24 апреля 2017
Mercedes-Benz C63 AMG 2015

В Интернете появилась официальная информация о новых Mercedes-Benz C63 AMG и C63 AMG S

25 сентября 2014

Премьера Mercedes-Benz C 63 AMG пройдет в рамках октябрьского автосалона в Париже

20 июня 2014

«Заряженный» седан Mercedes-Benz C63 AMG получит новый твин-турбо двигатель

23 декабря 2013

Mercedes C-Klasse получит новый мотор

28 декабря 2012

 Новости Mercedes-Benz C-Class AMG

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 чего душа желает
Тест драйв
23 марта 2018

KIA Rio
"Чего душа желает"
Mercedes-Benz CLS-Class - спортивное настроение: mercedes-benz cls 2019
Тест драйв
21 марта 2018

Mercedes-Benz CLS-Class
"Спортивное настроение: Mercedes-Benz CLS"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 0 5