У Mercedes-Benz C-класса есть две версии AMG: бескопромисный вариант Mercedes-AMG C63 и спокойный «гражданский» Mercedes-Benz C43 AMG, который даже не стали выделять в отдельную модель и продают бок о бок с обычными вариантами седана и универсала.

Обновленный вариант, который показали в рамках автосалона в Женеве, внешне обновился также как и обычная версия, которую рассекретили в феврале: новые бамперы, иные фары с другим графическим решением светодиодных ходовых огней и фонари.

А вот мощность 3-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом была увеличена на 23 л.с. до 390 л.с. При этом максимальный крутящий момент остался на прежнем уровне — 520 Нм. Не изменились и динамические характеристики: седан до «сотни» разгоняется за 4,7 секунды, универсал проделывает это упражнение на десятую медленнее. Максимальная скорость обоих вариантов ограничена на отметке 250 км/ч. И седан, и универсал доступны исключительно в полноприводном варианте.

В числе опционального оснащения у Mercedes-Benz C43 AMG появился Track Pace. Эта система записывает телеметрию раз в 10 секунд и сообщает о том, с каким временем водитель прошел круг. Данными можно делиться в соцсетях.

После обновления у C43 AMG также изменился дизайн колесных дисков, настройки амортизаторов, рулевое колесо AMG, а кроме того система подстройки пространства в салоне под настроение водителя: она меняет настройки климат-контроля, освещения и аудиосистемы.

На европейском рынке продажи обновленных седанов и универсала Mercedes-Benz C43 AMG начнутся весной. До нас доберется только седан, вероятнее всего, его продажи начнутся летом.