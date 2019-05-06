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6 май 2019

Дизайнер из Германии разработал альтернативный E-Class

Дизайнер из Германии разработал альтернативный E-Class

Независимый промышленный дизайнер из Германии Давид Обендорфер разработал вариант альтернативного Mercedes-Benz E-Class. Особенностью дизайн-проекта под названием Icon E является ретростиль, который отсылает к седану Mercedes-Benz W115 1968 года

Любопытно, что дизайн-проект Icon E — собственная инициатива разработчика, и концерн Daimler AG не имеет к нему никакого отношения. Говоря об исполнении, стоит отметить, что дизайнер взял отличительные черты W115 — вертикальные фары, классический трехобъемный профиль, широкую решетку радиатора и интерпретировал на современный манер.

Между тем, проект создавался с прицелом на возможное воплощение в действующем образце.  Поэтому в качестве технической основы подразумевается серийный E-Class нынешнего поколения W213. Проект предполагает полную замену всех наружных панелей, но силовая структура кузова должна остаться такой же, как у W213. 

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Drom

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