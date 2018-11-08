Mercedes-Benz верит в дизель

Mercedes-Benz, не взирая на происходящий дизельгейт, не собирается отказываться от моторов на тяжелом топливе. Совсем недавно была представлена новая европейская версия E-класса с шильдиком E300de. Машина по своему редкая, так как представляет собой дизельный подключаемый гибрид

Автомобиль точно будет экономичным. Не взирая на мощность 194-сильного 2,0-литрового турбодизельного двигателя, производитель заявляет расход в 1,5 литра на 100 километров. Это достигается за счет дополнительного двигателя, а он в свою очередь электрический, с батареей почти на 14 киловатт и отдачей в 122 лошадиных силы.

К слову автомобиль еще и достаточно быстр. Разгон до сотни займет 5,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час. Между тем, запас хода на электрической тяге сравнительно небольшой - всего 55 километров, так что под европейские льготы для гибридных автомобилей новый E-Kласc не попадет. Так, например, в Англии, льготы даются тем автомобилям, которые могут проехать на электроэнергии не менее 110 км. Собственно этот фактор можно назвать единственной ложкой дегтя в этом автомобиле. Хотя есть и вторая - нет никакой информации о старте продаж в России. Вполне возможно, что этот вопрос будет решен со временем.