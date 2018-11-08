Автомобильный портал Motorpage
8 ноя 2018

Mercedes-Benz верит в дизель

Mercedes-Benz верит в дизель
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz, не взирая на  происходящий дизельгейт, не собирается отказываться от моторов на тяжелом топливе. Совсем недавно была представлена новая европейская версия  E-класса с шильдиком E300de. Машина по своему редкая, так как представляет собой дизельный подключаемый гибрид

Автомобиль точно будет экономичным. Не взирая на мощность 194-сильного 2,0-литрового турбодизельного двигателя, производитель заявляет расход в 1,5 литра на 100 километров. Это достигается за счет дополнительного двигателя, а он в свою очередь электрический, с батареей почти на 14 киловатт и отдачей в  122 лошадиных силы.

К слову автомобиль еще и достаточно быстр. Разгон до сотни займет 5,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час. Между тем, запас хода на электрической тяге сравнительно небольшой - всего 55 километров, так что под европейские льготы  для гибридных автомобилей новый E-Kласc  не попадет. Так, например, в Англии, льготы даются тем автомобилям, которые могут проехать на электроэнергии не менее 110 км. Собственно этот фактор можно назвать единственной ложкой дегтя в этом автомобиле. Хотя есть и вторая -  нет никакой информации о старте продаж в России. Вполне возможно, что этот вопрос будет решен со временем.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
TopGearRussia, Авторамблер

Комментарии к новости

Последние новости

...

Опасные пиропатроны: их нашли в Mercedes-Benz E-класса

07 декабря 2017
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet 2018

Новый кабриолет Mercedes-Benz E

03 марта 2017

Mercedes-Benz весной представит новое поколение кабриолета E-Class

21 февраля 2017

Mercedes-Benz объявил стоимость E-Class Estate для российского рынка

02 февраля 2017

Mercedes-Benz официально представил новое поколение E-Class Coupe

14 декабря 2016

Стали известны подробности нового купе Mercedes-Benz E-Class

08 декабря 2016

 Новости Mercedes-Benz E-Class

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX50 - infiniti qx50 2019 в формате «гринфилд» Тест драйв
07 ноября 2018

Infiniti QX50
"Infiniti QX50 в формате «гринфилд»"
Skoda Kodiaq - автопутешествие: skoda kodiaq 2017 медвежьей тропой
Автопутешествия
06 ноября 2018

Skoda Kodiaq
"Медвежьей тропой"
KIA Cerato - kia cerato 2019 влияет ли «ребус» с именем на ходовые качества kia cerato?
Тест драйв
05 ноября 2018

KIA Cerato
"Влияет ли «ребус» с именем на ходовые качества KIA Cerato?"
Subaru Forester - subaru forester 2019 потрафил драйверам, не обидев джиперов
Тест драйв
02 ноября 2018

Subaru Forester
"Subaru Forester потрафил драйверам, не обидев джиперов"

Написано новостей:

2 2 1 4 5