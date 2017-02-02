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2 фев 2017

Mercedes-Benz объявил стоимость E-Class Estate для российского рынка

Mercedes-Benz объявил стоимость E-Class Estate для российского рынка
Автор фото: неткаршоу.ком

На русскоязычной версии официального сайта немецкой компании Mercedes-Benz появился полный прайс-лист на новый универсал E-Class Estate для российского рынка.

Немецкий автопроизводитель готовится расширить свою российскую линейку за счет нового универсала E-класса. Стоит отметить, что речь идет о его стандартной версии Estate, а не ранее анонсированной вседорожной модификации All-Terrain. Интересно, что официально компания еще не объявляла о старте продаж автомобиля в нашей стране. Предполагается, что соответствующее заявление будет сделано в ближайшие дни.

На начальном этапе автомобиль будет представлен на российском рынке в единственной комплектации – E 200 Business, которая поставляется только с системой заднего привода, турбированным бензиновым двигателем с рабочим объемом 2,0 литра и отдачей 184 л.с. и девятиступенчатой автоматической КПП.

В список базового оборудования этой версии входит: информационно-развлекательный комплекс со встроенной навигацией, фронтальные фары со светодиодной «начинкой», парковочный «автопилот», система экстренного торможения, 17-дюймовые колесные диски, а также кресла с обивкой из искусственной кожей Artico. Все это обойдется будущему владельцу, как минимум, в 3 260 000 рублей, однако стоимость автомобиля можно увеличить, выбрав дополнительные опции в конфигураторе.

В ближайшие конкуренты новому Mercedes-Benz E-Class Estate прочат A6 Avant от другого представителя «большой тройки» немецких автопроизводителей – компании Audi. Последний представлен в России с гораздо более крупной моторной гаммой, включающей три бензиновых и один дизельный двигатели. При этом, самая бюджетная его версия стоит несколько дешевле – всего 2 680 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Экономика сегодня, Авторевю, Колеса.ру

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