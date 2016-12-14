Немецкая компания Mercedes-Benz приняла решение рассекретить новое поколение купе E-Class за несколько недель до его официальной презентации в рамках Международного автосалона в Детройте.

Как и ожидалось, в основу новой генерации двухдверного купе легла модульная платформа MRA – такая же, как и у седана E-Class. В сравнении со своим предшественником, новое купе выросло во всех измерениях – на 123 мм в длину, 74 мм в ширину и на 32 м в высоту. Естественно, размер колесной базы также увеличился на 113 мм. При этом уровень клиренса новинки сократился на 15 мм.

На начальном этапе на мировом авторынке Mercedes-Benz E-Class Coupe будет представлено в четырех модификациях: E200 с базовым 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 184 л.с.; E300 с 244-сильным мотором аналогичного объема; E400 4Matic с системой полного привода и 3,0-литровым V6 с отдачей 333 л.с.; а также E220d с 2,0-литровым «дизелем» мощностью 194 л.с.. Все двигатели вне зависимости от комплектации будут работать в паре с 9-ступенчатой автоматической КПП 9G-Tronic.

Как утверждают в компании, в дальнейшем купе получит еще несколько модификаций с задним и полным приводом, а также спортивную модификацию от Mercedes-AMG.

В список технического оснащения войдет множество электронных ассистентов, в числе которых отдельного внимания заслуживает система Drive Pilot, которая, фактически, представляет собой урезанный вариант системы автономного управления. С ее помощью автомобиль сможет поддерживать безопасную дистанцию с впереди идущей машиной на скоростях до 210 км/ч.

Как уже было сказано, официальная презентация новинки составится в январе следующего года на автосалоне в Детройте, а в продаже новое поколение немецкого купе появится ближе к весне.