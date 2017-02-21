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21 фев 2017

Mercedes-Benz весной представит новое поколение кабриолета E-Class

Mercedes-Benz весной представит новое поколение кабриолета E-Class
Автор фото: фликр.ком

Немецкая компания Mercedes-Benz рассказала об одной из своих будущих женевских новинок – новом поколении кабриолета E-Class.

Немецкий автопроизводитель продолжает плановую модернизацию семейства E-Class и следующей моделью на очереди стал открытый кабриолет. Его официальная презентация состоится в рамках Международного автосалона в Женеве, который пройдет уже в марте этого года, однако Mercedes-Benz раскрыл всю необходимую информацию о новинке уже сейчас.

Новинка получила новую более крупную решетку радиатора, комплект бамперов, оптику со светодиодной «начинкой», а также мягкую крышу с электроприводом. В целом же дизайн нового кабриолета E-Class напоминает купе из семейств S-Class и C-Class.

К сожалению, никакой информации о нововведениях в интерьере пока не опубликовано, однако ожидается, что стандартная аналоговая приборная панель уступит место новой цифровой с двумя 12,3-дюймовыми цветными дисплеями.

В основу кабриолета легла платформа Modular Rear Architecture (MRA), что позволяет предположить, что полная масса автомобиля будет снижена в сравнении с предыдущим поколением.

В моторной гамме ожидается появление, как минимум, трех двигателей – двухлитрового бензинового с отдачей в 241 л.с. и двух дизельных на 195 л.с. и 258 л.с. Также эксперты не исключают появление модификаций E43 с трехлитровым бензиновым V6 мощностью 396 л.с. и E63, которая будет поставляться с четырехлитровым V8 с отдачей 550 л.с..

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ, Carscoops, Autonews

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