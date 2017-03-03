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3 мар 2017

Новый кабриолет Mercedes-Benz E

Новый кабриолет Mercedes-Benz E
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz показал первые фотографии своего нового кабриолета E-класса

Гамма двигателей, которые станут устанавливаться на новый E-класс кабриолет, по-видимому, будет объявлена на автосалоне в Женеве, но скорее всего выбор силовых агрегатов не уйдет далеко от дебютировавшего в начале года соплатформенного купе. Известно лишь, что в отличии от предшественника, в качестве опции новый кабриолет получит полноприводную трансмиссию 4Matic.

Механизм поднятия верха позволяет закрывать мягкую крышу за 20 секунд на скоростях вплоть до 50 км/ч. Ее цвет может быть черным, коричневым, темно-синим или темно-красным, а сама ткань мягкого верха имеет несколько слоев и призвана улучшить как шумо, так и теплоизоляцию салона автомобиля.

На повышение комфорта работает и специальная «печка» Airscarf, подающая теплый ветерок к головам пилота и пассажира, а так же пара сетчатых экранов, призванных свести на нет все возникающие аэродинамические завихрения. Вдобавок, форсунки омывателя лобового стекла интегрированы в щетки дворников, благодаря чему исключается возможность попадания брызг в салон.

Так же известно, что, Daimler не напугали новые требования технического регламента Таможенного союза, обязывающего импортеров устанавливать на все новые автомобили систему ЭРА Глонасс, требующие дополнительных краш-тестов и, как следствие, еще и дополнительных расходов на сертификацию. Поэтому на российском рынке новинка появится уже этим летом.

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При написании новости использовалась информация:
Daimler AG

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