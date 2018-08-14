Имена Brabus и Mercedes-Benz неразделимы уже много лет: ни одна модель немецкой марки не остается без внимания мастеров из Боттропа

В ателье представили первую программу доработок нового поколения Mercedes-Benz G-класса. Объектом для тюнинга стала модификация G500. Мощность двигателя была увеличена с 422 до 500 л.с. В результате время разгона до «сотни» уменьшилось на две десятых (до 5,7 секунды), а вот максимальная скорость осталась на прежнем уровне — 210 км/ч.

Естественно, машина получила новый аэродинамический обвес, который включает в себя иные бамперы, расширители колесных арок, спойлер над задней дверью и светодиодный допсвет на крыше. Кроме того внедорожник обзавелся активной выпускной системой, благодаря которой можно менять звук выхлопа и получил новые 23-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной.

Стоимость доработок в Brabus пока не опубликовали: машину официально представят в начале сентября на автосалоне в Париже. В России цены на обычный Mercedes-Benz G500 стартуют с отметки в 8,9 миллионов рублей. При этом, вся квота на данную модель до конца года уже выбрана.