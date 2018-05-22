В последние годы дорогие топовые бензиновые версии Mercedes-Benz G-класса занимали более 70% в общем объеме производства модели, но и без дизельной версии этой модели не обойтись.

В Mercedes-Benz заявили, что производство дизельной модификации начнется в конце этого года, но первые «живые» автомобили клиенты получат не раньше марта 2019-го. Речь идет о базовой модификации G350d 4MATIC.

Данный вариант получит 3-литровый турбодизель OM656, который дебютировал на обновленном S-классе. В версии S350d его мощность составляет 286 л.с. (максимальный крутящий момент — 600 Нм). У S-класса есть вариант S400d с тем же двигателем, но форсированным до 341 л.с. Появится ли G400d пока неизвестно.

Новое поколение Mercedes-Benz G-класса было представлено в начале года на автосалоне в Детройте. Производство модели началось в конце прошлой недели.

В Mercedes-Benz отказались от переднего моста в пользу независимой подвески на двойных поперечных рычагах (они крепятся напрямую к раме). Это позволило поменять и архаичное рулевое управление на современную рейку с электромеханическим усилителем. Сзади сохранился мост, но и он полностью новый. У внедорожника улучшились все геометрические показатели (клиренс, углы въезда и съезда, угол рампы, угол опрокидывания), а на «понижайке» G-класс по-прежнему способен взобраться на 100-процентный уклон.

От старого интерьера не осталось и следа. Во-первых, он стал просторнее (расстояние между рядами увеличилось на 150 мм). Во-вторых, теперь тут полно электроники: приборная панель позаимствована у Е-класса и она полностью виртуальная на базе широкоформатного экрана. Вплотную к ней пристыкован второй 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. С центрального тоннеля исчез рычаг выбора режимов работы «автомата»: он теперь расположен под рулем.

Серьезно выросло качество материалов отделки салона, причем немцы говорят, что им пришлось серьезно потрудиться, чтобы сохранить классический лязгающий звук закрывания дверей.

