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10 дек 2021

Гелендваген будут обновлять

Гелендваген будут обновлять

Компания Mercedes-Benz вывела на тесты прототипы внедорожника G-класса, обтянутые камуфляжной плёнкой

Какие части кузова затянуты в камуфляж? Отвечаем – капот, передний и задний бампер. Соответственно, можно с уверенностью говорить, что рестайлинг коснется только этих элементов. На фотографиях видно, что даже оптика останется неизменной. Более того, производитель даже моторную гамму не тронет, так что версии о том, что «Гелик» превратится в гибрид, не подтверждаются. Впрочем, есть мнение, что нам могут показать и полностью электрический внедорожник – EQG, который пока существует лишь в концептуальном статусе.

Но новые бампера – это как-то мелко для полноценного рестайлинга, особенно когда мы говорим о Mercedes-Benz, но этим модернизация не ограничится. Изменится и интерьер внедорожника, причем довольно существенно - архитектура будет позаимствована у текущего S-Class. То есть мы сможем наблюдать, например, единый экран мультимедийной системы и цифровой приборной панели.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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