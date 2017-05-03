Легендарный Mercedes-Benz G-класса, несмотря на свой преклонный возраст, бьет все рекорды популярности. Поэтому Mercedes-Benz постоянно предлагает новые спецверсии этого внедорожника

Так, версия designo manufaktur Edition доступна для G350d и G500. Машина доступна в красном (Designo Magma Red), белом (Designo Mystic White) и черном (Obsidian Black) цветах. Вне зависимости от цвета, радиаторная решетка, корпуса зеркал, кожух запасного колеса и 19-дюймовые легкосплавные колеса окрашены в черный цвет.

Салон всех версий отделан черной кожей Nappa с красной прострочкой, причем отделаны не только сиденья, но и передняя панель, руль на designo manufaktur Edition обшит кожей черного и красного цветов, а ремни безопасности здесь красного цвета. За спецверсию Mercedes-Benz G350d в Германии придется заплатить 109 800 евро, за G500 — 121 600 евро.

Вариант Exclusive Edition предлагается исключительно для AMG-версий внедорожника: G63 и G65. Внедорожник окрашивается в матовый серый цвет, получил наклейки на нижнюю часть дверей с надписью AMG, 21-дюймовые легкосплавные колеса и двухцветную отделку салона, которая доступна в шести вариантах. Стоимость Mercedes-Benz G63 AMG Exclusive Edition составляет 163 100 евро, версии G65 — 287 600 евро.