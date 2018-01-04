Компания Mercedes-Benz опубликовала короткий видеоролик, посвященный премьеры нового поколения внедорожника G-класса, легендарного «Гелика». Машину официально представят 15 января, во второй пресс-день автосалона в Детройте.

Видеотизер сопровожден слоганом «Сильнее чем время», олицетворяя, что и при самом революционном за всю многолетнюю историю существования модели обновлении, G-класс останется верен своим принципам.

Действительно внедорожник сохранит свой угловатый квадратный дизайн и внешне машину от предшественника придется отличать по деталям. Внедорожник станет шире и длиннее, но легче за счет широкого применения алюминия.

Самое серьезное техническое изменение: внедорожник лишится переднего моста, вместо него будет независимая подвеска. Это позволит избавиться от архаичного рулевого управления с редуктуром, перейдя на традиционную рулевую рейку с электромеханическим усилителем.

Полностью изменится интерьер машины. В Mercedes-Benz немного сохранили духа консерватизма: спидометр и тахометр остались здесь обычными, аналоговыми, но они стали частью большого широкоформатного экрана, который визуально объединен с еще одним экраном на центральной консоли, которая отвечает за информационно-развлекательные функции. Ниже остался блок с тремя большими клавишами включения блокировок, а вот все остальное уже выполнено в современном духе. Самое заметное изменение: на центральном тоннеле больше нет селектора режимов работы АКП: он переехал под руль.

В компании серьезно поработали над качеством материалов отдели интерьера, хотя дух покорителя бездорожья любой сложности в машине остался. Интересно, что в компании особо отмечают тот факт, что инженеры долго трудились над тем, чтобы сохранить лязгающий звук при открытии и закрытии дверей: качество настолько выросло, что машина едва не лишилась одной из своих фамильных черт.

Салон стал просторнее: место для коленей задних пассажиров увеличилось на 150 мм, больше стало пространства и в плечах. Также, новое поколение Mercedes-Benz G-класса получило полностью новые сиденья.

