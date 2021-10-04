Mercedes-Benz разрабатывает армейский «Гелик»

Похоже, что немецкий концерн возвращается к истокам, ведь внедорожники G-Class изначально разрабатывались для военных нужд, и только потом они добрались до гражданских лиц

Собственно, новая версия «Гелика» также будет предназначаться лишь для военных. Да, обычные люди не смогут ею обладать. Наши европейские коллеги сообщают, что выглядеть автомобиль будет максимально упрощенно – никакого хрома, только матовая краска, неокрашенный пластик и металлические бампера. Также на машины установят шноркель и защиту моторного отсека.

Что касается технических нюансов, под капотом расположится дизельный двигатель на 249 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будет использован 8-ступенчатый автомат. Напомним, что для гражданских машин предлагаются и бензиновые агрегаты в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Производитель также заявляет, что на «армейских» внедорожниках будет усилена подвеска, однако конкретной информации по данному пункту не приводит.