Автомобильный портал Motorpage
4 окт 2021

Mercedes-Benz разрабатывает армейский «Гелик»

Mercedes-Benz разрабатывает армейский «Гелик»
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что немецкий концерн возвращается к истокам, ведь внедорожники G-Class изначально разрабатывались для военных нужд, и только потом они добрались до гражданских лиц

Собственно, новая версия «Гелика» также будет предназначаться лишь для военных. Да, обычные люди не смогут ею обладать.  Наши европейские коллеги сообщают, что выглядеть автомобиль будет максимально упрощенно – никакого хрома, только матовая краска, неокрашенный пластик и металлические бампера. Также на машины установят шноркель и защиту моторного отсека.

Что касается технических нюансов, под капотом расположится дизельный двигатель на 249 лошадиных сил.  В качестве трансмиссии будет использован 8-ступенчатый автомат. Напомним, что для гражданских машин предлагаются и бензиновые агрегаты в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Производитель также заявляет, что на «армейских» внедорожниках будет усилена подвеска, однако конкретной информации по данному пункту не приводит.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz G-Class (2019)

«Гелики» выведут в отдельный суббренд

28 октября 2020
Mercedes-Benz G-Class (2019)

Mercedes-Benz отзывает новые Гелендвагены

13 августа 2020
Mercedes-Benz G-Class

Mercedes отправит на сервис 500 «Гелендвагенов» в России

21 апреля 2020
Mansory Mercedes-AMG G 63

Знаменитый «Гелик» стал пикапом

05 марта 2020
Brabus G500

Brabus представил первый тюнинг для нового «Гелика»

14 августа 2018
Mercedes-Benz G-класса

Дизельный «Гелик»: ждать почти год

23 мая 2018

 Новости Mercedes-Benz G-Class

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac Escalade - cadillac escalade (2021) как связка между речным и воздушным транспортом Тест драйв
04 октября 2021

Cadillac Escalade
"Как связка между речным и воздушным транспортом"
Lexus LC - lexus lc 500 (2021) просто любовь
Тест драйв
01 октября 2021

Lexus LC
"Просто любовь"
KIA Carnival - kia carnival (2021) размер и его значение
Тест драйв
29 сентября 2021

KIA Carnival
"Размер и его значение"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"

Написано новостей:

2 9 2 0 7