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21 май 2018

Началось производство нового Mercedes-Benz G-класса

Началось производство нового Mercedes-Benz G-класса
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожники Mercedes-Benz G-класса уже 39 лет собирают на австрийском СП Magna Steyr: продукция слишком специфичная, чтобы загружать ей конвейер одного из основных заводов концерна Daimler.

Впрочем, на качество сборки «Геликов» никто никогда не жаловался, на Magna Styer действует очень жесткая система контроля качества. За прошедшие годы предприятие выпустило более 300 тысяч Gelandewagen, причем как гражданских, так и спецавтомобилей.

При этом, несмотря на возраст модели с каждым годом спрос на нее только рос. Например в начале «нулевых» в Граце собирали по четыре тысячи автомобилей в год, в 2013-м собрали уже десять тысяч, а в прошлом году объем производства перевалил через отметку в 20 тысяч автомобилей.

И в концерне Daimler и на Magna Styer ожидают, что новое поколение, пережившее техническую революцию (у машины, например, теперь независимая подвеска передних колес) будет пользоваться если не большим спросом, то уж точно не меньшим. Предпосылки к тому есть. Например, пока доступны только G500 и Mercedes-AMG G63 стоимость от 8,9 и 12,45 миллионов рублей. Вся квота на этот год российскими клиентами уже раскуплена…

Продолжают  на Magna Styer и сборку предыдущего поколения внедорожника. Речь идет об утилитарных вариантах «Гелика», которые используются в специфичных отраслях. Правда, на некоторых рынках, где экологические требования не превышают Евро-5, их можно купить и в личное пользование. У нас, правда, нельзя.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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