На автосалоне в Детройте Mercedes-Benz представил новое поколение внедорожника G-класса, легендарного Гелендвагена, «квадрата» или «кирпича», как любят называть автомобиль у нас. Машина не просто сохранила стопроцентную узнаваемость, внешне она изменилась в деталях, но под этим кузовом скрывается полностью новый автомобиль.

Знатоки заметят перемены и во внешности: у машины стал длиннее передок, что испортило былую гармонию пропорций. Прибавка лишних 100 мм связана с возросшими требованиями к безопасности. Немного закруглились прямые линии, вырезы вокруг окон стали более плавными. Конечно, до иллюминаторов еще далеко, но это уже не былой quadratsih.prakish.gut.

Тем не менее, не узнать машину сложно, даже ребенок сразу опознает в нем «Гелик». Но под этим почти неизменной с 1979 года кузовом скрывается полностью новая начинка. Самое революционное: в Mercedes-Benz отказались от переднего моста в пользу независимой подвески на двойных поперечных рычагах (они крепятся напрямую к раме). Это позволило поменять и архаичное рулевое управление на современную рейку с электромеханическим усилителем. Сзади сохранился мост, но и он полностью новый. Консерваторы говорят, что отныне G-класс больше не бескомпромиссный покоритель бездорожья, дескать независимую подвеску в лесу легко и оставить, столкнувшись с первым поваленным деревом. Ну чего вы хотите, если почти половина заказов на G-класс приходится на мощные версии от G500 и выше (то есть на версии Mercedes-AMG)? Причем у внедорожника улучшились все геометрические показатели (клиренс, углы въезда и съезда, угол рампы, угол опрокидывания), а на «понижайке» G-класс по-прежнему способен взобраться на 100-процентный уклон.

От старого интерьера не осталось и следа. Во-первых, он стал просторнее (расстояние между рядами увеличилось на 150 мм). Во-вторых, теперь тут полно электроники: приборная панель позаимствована у Е-класса и она полностью виртуальная на базе широкоформатного экрана. Вплотную к ней пристыкован второй 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. С центрального тоннеля исчез рычаг выбора режимов работы «автомата»: он теперь расположен под рулем.

Серьезно выросло качество материалов отделки салона, причем немцы говорят, что им пришлось серьезно потрудиться, чтобы сохранить классический лязгающий звук закрывания дверей.

В Детройте Mercedes-Benz представил только версию G500 с 4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 310 л.с. и 8-сутпенчатым «автоматом». Но позднее в гамме появятся другие бензиновые и дизельные версии и, естественно, варианты от отделения Mercedes-AMG.