Автомобильный портал Motorpage
16 янв 2018

Новый Mercedes-Benz G-класса: изменилось все!

Новый Mercedes-Benz G-класса: изменилось все!
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Детройте Mercedes-Benz представил новое поколение внедорожника G-класса, легендарного Гелендвагена, «квадрата» или «кирпича», как любят называть автомобиль у нас. Машина не просто сохранила стопроцентную узнаваемость, внешне она изменилась в деталях, но под этим кузовом скрывается полностью новый автомобиль.

Знатоки заметят перемены и во внешности: у машины стал длиннее передок, что испортило былую гармонию пропорций. Прибавка лишних 100 мм связана с возросшими требованиями к безопасности. Немного закруглились прямые линии, вырезы вокруг окон стали более плавными. Конечно, до иллюминаторов еще далеко, но это уже не былой quadratsih.prakish.gut.

Тем не менее, не узнать машину сложно, даже ребенок сразу опознает в нем «Гелик». Но под этим почти неизменной с 1979 года кузовом скрывается полностью новая начинка. Самое революционное: в Mercedes-Benz отказались от переднего моста в пользу независимой подвески на двойных поперечных рычагах (они крепятся напрямую к раме). Это позволило поменять и архаичное рулевое управление на современную рейку с электромеханическим усилителем. Сзади сохранился мост, но и он полностью новый. Консерваторы говорят, что отныне G-класс больше не бескомпромиссный покоритель бездорожья, дескать независимую подвеску в лесу легко и оставить, столкнувшись с первым поваленным деревом. Ну чего вы хотите, если почти половина заказов на G-класс приходится на мощные версии от G500 и выше (то есть на версии Mercedes-AMG)? Причем у внедорожника улучшились все геометрические показатели (клиренс, углы въезда и съезда, угол рампы, угол опрокидывания), а на «понижайке» G-класс по-прежнему способен взобраться на 100-процентный уклон.

От старого интерьера не осталось и следа. Во-первых, он стал просторнее (расстояние между рядами увеличилось на 150 мм). Во-вторых, теперь тут полно электроники: приборная панель позаимствована у Е-класса и она полностью виртуальная на базе широкоформатного экрана. Вплотную к ней пристыкован второй 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. С центрального тоннеля исчез рычаг выбора режимов работы «автомата»: он теперь расположен под рулем.

Серьезно выросло качество материалов отделки салона, причем немцы говорят, что им пришлось серьезно потрудиться, чтобы сохранить классический лязгающий звук закрывания дверей.

В Детройте Mercedes-Benz представил только версию G500 с 4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 310 л.с. и 8-сутпенчатым «автоматом». Но позднее в гамме появятся другие бензиновые и дизельные версии и, естественно, варианты от отделения Mercedes-AMG.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Mercedes-Benz

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz G-класса

Внешность нового Mercedes-Benz G-класса рассекречена

05 января 2018
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz назвал дату премьеры нового G-Class

04 января 2018
Mercedes-Benz G-Class

У проданных в России Mercedes-Benz G-класса очередные проблемы с качеством

20 декабря 2017
Mercedes-Benz G-Class

Рассекречен интерьер нового «Геландвагена»

14 декабря 2017
Mercedes-Benz G-класса

Рассекречен интерьер нового «Геландевагена»

13 ноября 2017
Mercedes-Benz G500 4x4

Экстремальный «Гелик» снимают с производства

16 октября 2017

 Новости Mercedes-Benz G-Class

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Sonata - hyundai sonata 2018 обольститель Тест драйв
15 января 2018

Hyundai Sonata
"Обольститель"
DFM AX7 - dongfeng ax7 2015 общий средний
Тест драйв
12 января 2018

DFM AX7
"Общий средний"
KIA Cerato - kia cerato 2016 как тонкая настройка изменила характер kia cerato
Тест драйв
09 января 2018

KIA Cerato
"Как тонкая настройка изменила характер KIA Cerato"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 5 0 7