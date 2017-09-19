Одной из самых впечатляющих эксклюзивных автомобильных новинок этого года стал внедорожный кабриолет Mercedes-Maybach G650 Landaulet. В октябре его продадут на аукционе, а вырученные средства направят на благотворительность.

Лот крайне привлекательный: тираж модели ограничен 99 экземплярами и это последний из собранных автомобилей. Аукционный дом Bohams назвал стартовую цену машины в 630 тысяч евро. Несмотря на то, что цена, естественно, вырастет в ходу торгов, покупка все равно может оказаться выгодной: на вторичном рынке Mercedes-Maybach G650 Landaulet без пробега продают за 1,3 миллиона евро!

Напомним, что Mercedes-Maybach G650 Landaulet создан на базе экстремального Mercedes-Benz G500 4x42. У него на 58 мм растянута колесная база, позади задних сидений установлена перегородка, а вместо заднего дивана установлены два раздельных кресла от Mercedes-Maybach S-класса. Внедорожник оснащен 6,3-литровым двигателем AMG с двойным турбонаддувом мощностью 630 л.с. Дорожный просвет у машины составляет почти полметра.

Ну и, конечно же, главная фишка машины: складной мягкий верх над задней частью, превращающий внедорожник в ландоле: кабриолет, в котором насладиться небом над головой могут только задние пассажиры.