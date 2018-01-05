Буквально за 10 дней до премьеры в сети оказались официальные фотографии нового поколения внедорожника Mercedes-Benz G-класса (индекс W164). Можно, конечно, попытаться сыграть в игру «найди десять» отличий» и попробовать найти сколь-нибудь значимые отличия от предшественника, но вряд ли это выйдет.

Как и обещали немцы, а также было видно на многочисленных шпионских фотографиях, внешность «Гелика» изменилась, мягко говоря, незначительно. Спереди в глаза бросаются новые головные фары с кольцами светодиодных ходовых огней. Новые бамперы, фонари, отдельны блоки поворотников на передних крыльях… Несмотря на то, что в компании слегка «зализали» кузовные панели G-класса, внедорожник по-прежнему недалеко ушел от своего прародителя 1979 года выпуска.

Компания пока не рассекретила технические характеристики, известно лишь, что новое поколение не будет шире предшественника, но его салон будет более просторным за счет иной организации внутреннего пространства.

Под старой оберткой скрывается настоящая техническая революция. Да, «Гелик» сохранил рамную конструкцию лестничного типа, три блокировки дифференциалов, а его дорожный просвет стал больше. Но отныне здесь нет больше переднего моста: передняя подвеска независимая на двойных поперечных рычагах. Соответственно и от архаичного рулевого управления удалось отказаться в пользу рулевой рейки с электромеханическим усилителем. Доводкой подвески занимались специалисты AMG. Это говорит о том, что в Mercedes-Benz все же смещают акценты в сторону улучшения управляемости на твердом покрытии. Это неудивительно, большая часть продаж приходится на мощные версии, в том числе и на варианты от Mercedes-AMG, которые если и видят серьезное бездорожье, то только в специально подготовленных парках развлечений.

Из технических подробностей пока лишь известно о том, что внедорожник получит 9-ступенчатую автоматическую коробку передач AMG Speedshift.