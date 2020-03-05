Знаменитый «Гелик» стал пикапом

Ателье Mansory представило новый двухдверный пикап на базе Mercedes-AMG G 63. Всего будет построено семь экземпляров

Отмена женевского автосалона лишила многих производителей возможностей показать свои продукты широкой публике. Например, баварское ателье Mansory каждый год представляло там свои эпатажные тюнинг-проекты. Теперь же , тюнерам приходится довольствоваться онлайн-презентацией.

В этот раз модификации подвергся G 63 AMG: проект получил название «Star Trooper Pickup». Новинка – это двухдверный G-класс с короткой колесной базой. Задняя часть внедорожника была переделана в пикап. Украшает автомобиль матовый черно-серый камуфляж. Кроме того, автомобиль получил сделанные на заказ черные колеса, боковую выхлопную систему и выдвигающиеся подножки. Мощность модифицированного 4,0-литрового турбодвигателя V8 увеличили с 838 лошадиных сил (737 Нм крутящего момента) до 850 сил (1000 Нм). Конструкторы ателье утверждают, что «Star Trooper Pickup» способен разгоняться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды.