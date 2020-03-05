Автомобильный портал Motorpage
5 мар 2020

Знаменитый «Гелик» стал пикапом

Знаменитый «Гелик» стал пикапом
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Mansory представило новый двухдверный пикап на базе Mercedes-AMG G 63. Всего будет построено семь экземпляров

Отмена женевского автосалона лишила многих производителей возможностей показать свои продукты широкой публике.  Например, баварское ателье  Mansory  каждый год представляло там свои эпатажные тюнинг-проекты.  Теперь же ,  тюнерам приходится довольствоваться онлайн-презентацией.

В этот раз модификации подвергся G 63 AMG: проект получил название «Star Trooper Pickup». Новинка – это двухдверный G-класс с короткой колесной базой. Задняя часть внедорожника была переделана в пикап. Украшает автомобиль матовый черно-серый камуфляж. Кроме того, автомобиль получил сделанные на заказ черные колеса, боковую выхлопную систему и выдвигающиеся подножки. Мощность модифицированного 4,0-литрового турбодвигателя V8 увеличили с 838 лошадиных сил (737 Нм крутящего момента) до 850 сил (1000 Нм). Конструкторы ателье утверждают, что «Star Trooper Pickup» способен разгоняться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Brabus G500

Brabus представил первый тюнинг для нового «Гелика»

14 августа 2018
Mercedes-Benz G-класса

Дизельный «Гелик»: ждать почти год

23 мая 2018
Mercedes-Benz G-класса

Дизельный «Гелик»: ждать почти год

22 мая 2018
Mercedes-Benz G-Class

Началось производство нового Mercedes-Benz G-класса

21 мая 2018
Brabus 550 Adventure

Brabus сделал «Гелик» для бездорожья. Готовьте полмиллиона евро

15 мая 2018
Mercedes-Benz G-класса

Новый Mercedes-Benz G-класса: изменилось все!

16 января 2018

 Новости Mercedes-Benz G-Class

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus RX - lexus rx 2020 отделяет зерна от плевел в области тьмы Тест драйв
04 марта 2020

Lexus RX
"Lexus RX отделяет зерна от плевел в области тьмы"
Opel Grandland X - opel grandland x 2018 чья кровь сильнее
Тест драйв
02 марта 2020

Opel Grandland X
"Чья кровь сильнее в Opel Grandland X"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2020 цифровая эволюция
Тест драйв
28 февраля 2020

Hyundai Sonata
"Цифровая эволюция"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 3 6 2