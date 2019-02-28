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28 фев 2019

Mercedes-Benz может прекратить производство купе и кабриолета S-Class

Mercedes-Benz может прекратить производство купе и кабриолета S-Class
Автор фото: фирма-производитель

В 2020 году Mercedes-Benz собирается представить седьмое поколение S-Class, однако обновленное шасси могут получить далеко не все модификации. Есть вероятность, что мы не досчитаемся кабриолета и купе

Как сообщает портал Automobilemag со ссылкой на свои источники, в новой генерации «эски» Mercedes-Benz работает только над седаном: кабриолет и купе после смены поколения будут, якобы, упразднены, хотя произойдет это не сразу, и есть шанс, что они все еще будут доступны позднее 2020 года. Такая ситуация связана с не очень высоким спросом на эти две модификации.

Хотя эта информация распространяется пока на уровне слухов, известно, что новое поколение S-Class будет построено на платформе MRA, которая дебютировала еще в 2014 году - на ней был построен C-Class в кузове W205. Интересно, что немецкий флагман получит особую систему, которая будет при помощи наружных камер сканировать дорожное полотно и выявлять в нем неровности, после чего бортовая электроника будет быстро менять настройки подвески, что повысит уровень комфорта.

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При написании новости использовалась информация:
Automobilemag

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