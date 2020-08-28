Автомобильный портал Motorpage
28 авг 2020

Mercedes полностью раскрыл внешность нового S-Class

Mercedes полностью раскрыл внешность нового S-Class
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая марка опубликовала последний тизер флагманской модели нового поколения, премьера которой состоится в начале сентября

Mercedes-Benz опубликовал финальный тизер седана S-Class нового поколения, дающий представление о внешности флагманской модели немецкой марки. Премьера автомобиля состоится через неделю — 2 сентября. Тизер представляет собой дизайн-скетч, на котором показан большой автомобиль с ниспадающей линией крыши в стиле спортивных купе. Седан можно будет отличить от предшественника благодаря другой головной оптике в стиле новых CLS и E-Class, а также увеличенной радиаторной решетке.

О задней части кузова флагманской модели нового поколения можно судить по опубликованным ранее шпионским фотографиям, на которых видны горизонтальные фонари, соединенные хромированной линией.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz S-Class (2018)

Mercedes-Benz S-класса мог получить 18-цилиндровый двигатель. Однако, не вышло

26 августа 2020

В Mercedes-Benz рассекретили интерьер нового S-Class

13 августа 2020
Mercedes-Benz S-Class (2018)

Mercedes-Benz отправит в сервис более тысячи машин в России

29 июля 2020

В Mercedes создали фронтальные подушки для задних пассажиров

28 июля 2020

Новый Mercedes S-Class сохранит двигатель V12

19 июня 2020

Новый S-Class запечатлели без камуфляжа

30 января 2020

 Новости Mercedes-Benz S-Class

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - жажда путешествий Автопутешествия
28 августа 2020

Mitsubishi Outlander
"Жажда путешествий"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2020 рыбацкие бахилы или туфельки-балетки
Тест драйв
27 августа 2020

Mitsubishi ASX
"Рыбацкие бахилы или туфельки-балетки"
Audi Q3 - audi q3 2019 почему красавцем audi q3 восхищаются, но не пропускают на дороге
Тест драйв
24 августа 2020

Audi Q3
"Почему красавцем Audi Q3 восхищаются, но не пропускают на дороге"
Toyota C-HR - toyota c-hr 2020 сама себе соперница
Тест драйв
20 августа 2020

Toyota C-HR
"Сама себе соперница"

Написано новостей:

2 6 5 3 8