Mercedes полностью раскрыл внешность нового S-Class

Немецкая марка опубликовала последний тизер флагманской модели нового поколения, премьера которой состоится в начале сентября

Mercedes-Benz опубликовал финальный тизер седана S-Class нового поколения, дающий представление о внешности флагманской модели немецкой марки. Премьера автомобиля состоится через неделю — 2 сентября. Тизер представляет собой дизайн-скетч, на котором показан большой автомобиль с ниспадающей линией крыши в стиле спортивных купе. Седан можно будет отличить от предшественника благодаря другой головной оптике в стиле новых CLS и E-Class, а также увеличенной радиаторной решетке.

О задней части кузова флагманской модели нового поколения можно судить по опубликованным ранее шпионским фотографиям, на которых видны горизонтальные фонари, соединенные хромированной линией.