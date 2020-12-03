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3 дек 2020

Новый Mercedes-Benz S-Class приехал в Россию

Новый Mercedes-Benz S-Class приехал в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Дилеры уже открыли прием заказов на модель, а официальный старт продаж запланирован на первый квартал следующего года

Пока к нам приехал только длиннобазный вариант новинки.  Он доступен на выбор с двумя силовыми установками – турбодизельным трехлитровым мотором, мощностью в 249 лошадиных сил.  Второй вариант – гибрид. Он состоит из аналогичного по объему, но уже бензинового движка на 367 лошадиных сил и надстройки в виде генератора, который накидывает к мощности еще два десятка лошадиных сил. Оба мотора сочетаются с 9-ступенчатым автоматом. Уже известно, что к нам приедет и старшая версия с мотором V8, а также заряженный автомобиль от AMG.

В список стандартного оснащения S-Class входят светодиодная оптика, пневмоподвеска, 19-дюймовые диски с шинами Run Flat, мультимедийная система с экраном диагональю 12,8 дюйма, 12,3-дюймовая цифровая «приборка», а также четырехзонный климат-контроль. Также седан укомплектован комплексом систем безопасности, подогревом/ вентиляцией всех кресел, аудиосистемой Burmester 3D, камерами кругового обзора и бесключевым доступом.

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