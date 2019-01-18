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18 янв 2019

Обнаружен Mercedes S-Class нового поколения

Обнаружен Mercedes S-Class нового поколения

Шпионы и примкнувшие к ним обозреватели из Motor1, обнаружили на немецких дорогах Mercedes S-Class нового поколения, который переворачивает представление об этом автомобиле с ног на голову

Дело в том, что флагманский седан будет предлагаться отныне только в длиннобазной версии. Слухи об этом ходили уже достаточно давно, а причиной тому является тот факт, что более младшая модель, E-Class, с каждым поколением увеличивается в размерах и, соответственно, в скором времени может начать "перерастать" старший S-Class. По всей вероятности, концерн выступает против  размывания сегментов и длиннобазный S-Class станет хорошим решением.

Что касается самой модели, то на снимках автомобили затянуты в серьезный камуфляж, так что внешность рассмотреть не удастся. Единственное что бросается в глаза – оптика. Есть предположение, что и задние и передние фары являются временным решением. Скорее всего, в объективы попали лишь ходовые прототипы и даже предсерийных автомобилей пока придется подождать.

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При написании новости использовалась информация:
motor1

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