В Mercedes-Benz рассекретили интерьер нового S-Class

Дебют нового Mercedes-Benz S-класса состоится уже скоро, а пока компания дразнит нас снимками интерьера. Он стал еще роскошнее. Правда, есть подозрение, что у компании существует склонность к гаджетомании

Почему мы сделали такой вывод? Да потому что в S-классе установлено сразу пять сенсорных экранов, которые, по словам разработчиков, в 10 раз ярче, чем в предыдущем поколении, а настроить их можно с помощью голосовой команды: «Привет, Мерседес!». По центру приборной панели расположен 12,8-дюймовый наклонный дисплей и 12,3-дюймовый кластер цифровых датчиков. Для пассажиров сзади добавлены два экрана по 11,6 дюйма (на каждую спинку сиденья), а также имеется 7,0-дюймовый информационно-развлекательный планшет MBUX. Такое ощущение, что автомобиль отдали на растерзание парням из программы “Тачка на прокачку”, а те, войдя во вкус, воспроизвели знаменитый мем: “Мы поставили тебе монитор в монитор,чтобы ты мог смотреть кино пока смотришь кино”.

Шутка конечно, но технологий в интерьере хватает. В автомобиле установлено трехспицевое сенсорное рулевое колесо, которое, по словам генерального директора Mercedes-Benz, сообщает системам помощи водителю, находятся ли его руки на руле, так как новый S-класс, кроме всего прочего, предложит автономность 3-го уровня. В дополнение к новому чувствительному к прикосновениям рулевому колесу S-класс 2021 года будет оснащен новым интерактивным светодиодным внутренним освещением, интегрированным в функции помощи водителю. Например, если в слепой зоне S-класса появится автомобиль, будет мигать красный свет, чтобы предупредить водителя. Также есть визуальная обратная связь через свет при настройке климат-контроля и использовании голосовых команд.