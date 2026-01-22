Стало известно, какую полезную «фишку» получит обновленный Mercedes S-Class

Компания Mercedes-Benz продолжает раскрывать детали масштабного обновления S-Class, которое станет самым крупным рестайлингом флагмана за всю историю модели

По словам главы Mercedes-Benz Ола Каллениуса, в обновленном S-Class будет около 2700 новых или переработанных деталей. Одной из самых неожиданных новинок станут подогреваемые ремни безопасности. Технология ранее применялась в экспериментальных концептах Mercedes и теперь впервые доберется до серийного автомобиля. В Mercedes отмечают, что подогрев ремней может работать синхронно с системой обогрева сидений и автоматически регулировать температуру.

Интересно, что у технологии есть и практическая выгода для электромобилей. По оценке поставщиков подобных систем, снижение нагрузки на климатическую установку зимой позволяет увеличить запас хода до 6%. Подогреваемые ремни дополняют уже знакомые решения Mercedes, включая обогрев подлокотников, дверных панелей и центральной консоли. Впрочем, ожидать их в базовом оснащении не стоит. Скорее всего, эта опция станет платной.