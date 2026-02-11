Автомобильный портал Motorpage
11 фев 2026

Mercedes-AMG лишила модель GLC 4-цилиндрового двигателя

Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер получил более мощный 3,0-литровый 6-цилиндровый бензиновый турбомотор

Рядная “шестерка” с индексом M256M развивает 449 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” – 4,1 с. Максимальная скорость – 270 км/ч (при наличии пакета AMG Dynamic Plus). Тяга передается на все колеса через 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Также впервые для кроссоверов Mercedes доступен режим дрифта, который позволяет перераспределять тягу в пользу задней оси.

GLC 53 оснащается системой 4WS (полноуправляемое шасси) уже в базовой комплектации. На малых скоростях задние колеса способны поворачиваются в противоположную сторону, улучшая маневренность, а на высоких работают в одну сторону с передними, повышая устойчивость.

Новая модель будет предлагаться в классическом кузове и в версии Coupe с более покатой линией крыши. По предварительным оценкам, GLC 53 займет ценовую нишу между версиями GLC 43 и GLC 63.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

