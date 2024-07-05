Автомобильный портал Motorpage
5 июл 2024

Mercedes-Benz показал Maybach S 680, выполненный в стилистике яхты Sphinx 1939 года

Mercedes-Benz показал Maybach S 680, выполненный в стилистике яхты Sphinx 1939 года
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz представила версию Maybach S 680, которая была вдохновлена яхтой Sphinx 12mR 1939 года. Автомобиль выпущен в единственном экземпляре и был разработан совместно с верфью Robbe&Berking

Роскошный седан получил двухцветный окрас кузова в синем Nautical Blue и красном Patagonia Red цветах. Также они дополнены тонкой белой полосой, проходящей по бокам автомобиля. Привлекает внимание и обильная хромовая отделка решетки радиатора, воздухозаборников и колесных дисков. Интерьер выполнен из белой кожи Nappa и вставок из орехового дерева, напоминающих палубу яхты. В комплекте с автомобилем идут два серебряных бокала для шампанского.

Напомним, что под капотом Maybach S 680 располагается 6,0-литровый V12 с двойным турбонаддувом. Мощность - 612 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Комплектуется данный агрегат 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz PureSpeed AMG Concept (2024)

Mercedes-AMG представил родстер PureSpeed - первенца эксклюзивной линейки Mythos

23 мая 2024
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz C-Class и GLC улучшили мультимедийную систему и окрасили в новые цвета

14 мая 2024
Mercedes-Benz G580

Наконец представлен электрический Гелендваген G580

24 апреля 2024
Mercedes-Benz Vision AMG Concept (2022)

Mercedes-AMG разрабатывает электрический кроссовер мощностью свыше 1000 л.с.

12 апреля 2024
Mercedes-Benz EQS (2025)

Mercedes-Benz EQS получил обновление

11 апреля 2024
Mercedes-Benz G-класс

Презентацию электрического Гелендвагена проведут в этом месяце

09 апреля 2024

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Livan X6 Pro - livan x6 pro (2023) минимумы и максимумы Тест драйв
05 июля 2024

Livan X6 Pro
"Минимумы и максимумы"
Belgee X50 - belgee x50 (2023) новое гражданство «китайца»
Тест драйв
01 июля 2024

Belgee X50
"Новое гражданство «китайца»"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) гибрид с секретом
Тест драйв
26 июня 2024

Evolute i-Space
"Гибрид с секретом"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 8 4 0