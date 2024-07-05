Mercedes-Benz показал Maybach S 680, выполненный в стилистике яхты Sphinx 1939 года

Компания Mercedes-Benz представила версию Maybach S 680, которая была вдохновлена яхтой Sphinx 12mR 1939 года. Автомобиль выпущен в единственном экземпляре и был разработан совместно с верфью Robbe&Berking

Роскошный седан получил двухцветный окрас кузова в синем Nautical Blue и красном Patagonia Red цветах. Также они дополнены тонкой белой полосой, проходящей по бокам автомобиля. Привлекает внимание и обильная хромовая отделка решетки радиатора, воздухозаборников и колесных дисков. Интерьер выполнен из белой кожи Nappa и вставок из орехового дерева, напоминающих палубу яхты. В комплекте с автомобилем идут два серебряных бокала для шампанского.

Напомним, что под капотом Maybach S 680 располагается 6,0-литровый V12 с двойным турбонаддувом. Мощность - 612 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Комплектуется данный агрегат 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.