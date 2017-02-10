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10 фев 2017

Mercedes-Benz приступил к тестам серийной версии своего первого пикапа

Mercedes-Benz приступил к тестам серийной версии своего первого пикапа
Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Mercedes-Benz вывела на дорожные тесты серийную версию первого пикапа в своей истории – X-Class.

Впервые Mercedes-Benz X-Class был представлен широкой публике в рамках специального мероприятия в Швеции, однако выставленный там автомобиль носил статус концепта. Сейчас же журналистам удалось поймать автомобиль в прицел объектива во время дорожных испытаний. Несмотря на то, что пикап был полностью скрыт камуфляжным покрытием, судя по опубликованным изображениям можно с большой долей уверенности утверждать, что его внешний вид будет практически не отличим от такового у концептуальной версии.

Стоит отметить, что новинка создавалась специалистами не основного бренда, а его подразделения, специализирующегося на разработке легких коммерческих автомобилей (LCV) – Mercedes-Benz Vans. Кроме того, в процессе создания пикапа поучаствовали коллеги из франко-японского альянса Renault-Nissan. Они предоставили для проекта платформу, которая ранее использовалась в конструкции Nissan Navara (NP300) и Renault Alaskan.

Детальной информации о моторной гамме компания пока не предоставила, однако предполагается, что базовые модификации будут оснащаться турбированным четырехцилиндровым «дизелем» с рабочим объемом 2,3 литра и отдачей в 160 л.с., а более продвинутые версии получат ряд бензиновых и дизельных V6.

Когда именно серийный Mercedes-Benz X-Class выйдет на мировой рынок, пока не сообщается. Однако, по словам официальных представителей компании, ожидать его стоит ближе к концу 2017 – началу 2018 года.

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При написании новости использовалась информация:
Motor1, АвтоВести, Autonews

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