Автомобильный портал Motorpage
13 авг 2025

Mercedes-Maybach представил эксклюзивный S680 Edition Emerald Isle

Mercedes-Maybach представил эксклюзивный S680 Edition Emerald Isle
Автор фото: фирма-производитель

На Monterey Car Week дебютировал лимитированный Mercedes-Maybach S680 Edition Emerald Isle, вдохновленный природой и атмосферой побережья Калифорнии. Всего выпустят 25 таких экземпляров

Автомобиль получит двухцветный кузов. Верхняя часть окрашена в зеленый Manufaktur Mid Ireland Green Metallic, а нижняя в Manufaktur Moonlight White Metallic. Оттенки символизируют белые пески пляжа Pebble Beach и кипарисы Monterey в Калифорнии. Облик дополняют хромированные вставки и 21-дюймовые кованые диски Champagne Flute. ОТделка интерьера выполнена из коричневой кожи наппа с ручной прострочкой, а потолок выполнен из черной кожи. Каждый экземпляр внутри украшает шильдик «Edition Emerald Isle 1 of 25».

Под капотом установлен 6,0-литровый V12 с двойным турбонаддувом, развивающий 621 л.с. и 899 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 9-ступенчатым автоматом. Привод – полный. Разгон до “сотни” занимает 4,5 с.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz GLC (2026)

Mercedes опубликовал первое изображение электрического GLC

04 августа 2025
Mercedes-Benz C63 S AMG E Performance (2024)

Mercedes-AMG отказался от 4-цилиндрового мотора

30 июня 2025
Mercedes-AMG GT XX

Mercedes-AMG представил электрический суперседан GT XX мощностью 1340 л.с.

27 июня 2025

Mercedes-Benz пока не планирует отказываться от автомобилей с ДВС

20 июня 2025

Mercedes-AMG тизерит преемника GT 4-Door

28 апреля 2025
Mercedes-Benz C63 S AMG E Performance [UK] (2024)

Mercedes планирует отказаться от несколько версий AMG C-Class

08 апреля 2025

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS8 - gac gs8 hev (2025) битва за гибрид Тест драйв
08 августа 2025

GAC GS8
"Битва за гибрид"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) сила притяжения
Тест драйв
01 августа 2025

Hongqi H6
"Сила притяжения"
Geely Preface - geely preface (2024) тем, кто любит седаны и экраны
Тест драйв
25 июля 2025

Geely Preface
"Тем, кто любит седаны и экраны"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 2 6