Mercedes-Maybach представил эксклюзивный S680 Edition Emerald Isle

На Monterey Car Week дебютировал лимитированный Mercedes-Maybach S680 Edition Emerald Isle, вдохновленный природой и атмосферой побережья Калифорнии. Всего выпустят 25 таких экземпляров

Автомобиль получит двухцветный кузов. Верхняя часть окрашена в зеленый Manufaktur Mid Ireland Green Metallic, а нижняя в Manufaktur Moonlight White Metallic. Оттенки символизируют белые пески пляжа Pebble Beach и кипарисы Monterey в Калифорнии. Облик дополняют хромированные вставки и 21-дюймовые кованые диски Champagne Flute. ОТделка интерьера выполнена из коричневой кожи наппа с ручной прострочкой, а потолок выполнен из черной кожи. Каждый экземпляр внутри украшает шильдик «Edition Emerald Isle 1 of 25».

Под капотом установлен 6,0-литровый V12 с двойным турбонаддувом, развивающий 621 л.с. и 899 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 9-ступенчатым автоматом. Привод – полный. Разгон до “сотни” занимает 4,5 с.