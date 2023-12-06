Компания Mercedes представила Mercedes-AMG CLE53. Данная модель станет “заряженной” модификацией CLE, которая придет на смену С- и E-классу в следующем году

Число 53 в названии намекает на то, что автомобиль займет промежуточное место между седаном С43 с 2,0-литровым мотором мощностью 404 л.с.и С63 с агрегатом того же объема на 677 л.с. CLE53 в свою очередь, получит 3,0-литровый 6-цилиндровый рядный турбодвигатель мощностью 443 л.с. В паре с мотором работает 48-вольтовый электрогенератор, что делает CLE53 мягким гибридом. Заявленный разгон до “сотни” - 4 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. В паре с двигателем работает 9-ступенчатый “автомат”. Привод - полный 4Matic.

На самом деле, значительных визуальных отличий в экстерьере CLE53 от стандартной модификации практически нет. Узнать более мощную версию можно по решетке радиатора с вертикальными элементами или комплектации Performance Studios, которая дополняет образ автомобиля 20-дюймовыми колесными дисками и более спортивными спойлером и диффузором. Внутри также устанавливается 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и 11,9-дюймовая цифровая “приборка”. Стандартная комплектация включает отделку сидений из искусственной кожи MB-Tex, а в более дорогих версиях - кожу Nappa. Версия Performance получила более спортивное рулевое колесо и сиденья с развитой боковой поддержкой.