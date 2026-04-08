8 апр 2026

Родстер Mercedes-Benz SL получит рядную “шестерку” вместо 4-цилиндрового мотора

Компания Mercedes-Benz готовит обновление родстера Mercedes-AMG SL, которое должно выйти на рынок в 2027 году. Одним из ключевых изменений станет отказ от 4-цилиндрового двигателя в базовой версии

Речь идет о моторе M139, который используется в модификации SL43. Сообщается, что данный двигатель не соответствует будущим экологическим стандартам Euro 7, поэтому немецкий производитель намерен заменить его на более современный агрегат.

На смену придет рядная “шестерка” M256 Evo объемом 3,0 литра в составе мягкогибридной системы. Обновленная версия получит индекс AMG SL53. Суммарная мощность установки составит 449 л.с. Дополнительные 23 л.с. обеспечивает интегрированный стартер-генератор в коробку передач.

Еще одним важным нововведением станет полный привод, который впервые появится в стандартной версии SL. Для сравнения, актуальный SL43 оснащается только задним приводом.

Изменения затронут и более мощные модификации с битурбированным V8 объемом 4,0 литра. В версии SL55 мощность увеличится до 537 л.с., а флагманский SL63 будет развивать уже 650 л.с. против прежних 577 л.с. Отдельное внимание уделяется и гибридной версии SL63 S E Performance, мощность которой увеличится с 805 л.с. до 880 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

