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21 ноя 2018

Дизельный Mitsubishi Pajero Sport прописался в России

Дизельный Mitsubishi Pajero Sport прописался в России
Автор фото: фирма-производитель

Машину начали собирать на заводе в Калуге. У дилеров первые внедорожники появятся в декабре этого года

Дизельный автомобиль получил все флагманские штрихи, а именно, теперь он оснащается всем тем же оборудованием, что и его бензиновые собратья. Среди них: новая приборная панель, USB-порт для зарядки гаджетов на втором ряду кресел, розетка на 220 вольт в салоне, мягкие боковые вставки на центральной консоли, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках с водительской и пассажирской стороны, а также карман на спинке пассажирского кресла с отделением под смартфон. Казалось бы, что в этом такого, но стоит отметить, что ранее этот набор был прерогативой лишь бензиновых внедорожников.

По ходовой части все стандартно. Дизельный Mitsubishi Pajero Sport оснащается 2,4-литровым мотором, мощностью 181 л.с. В дополнение к мотору доступны: 6-ступенчатая механическая коробка передач или 8-диапазонный автомат. Все версии оснащены фирменной системой полного привода Super Select II 4WD. У дилеров автомобили появятся к концу этого года. Цены на обновленный Mitsubishi Pajero Sport начинаются с отметки в 2 339 000 рублей.

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За Рулем , РБК

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