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22 ноя 2017

Рамы для Mitsubishi Pajero Sport будут делать в Нижнем Новгороде

Рамы для Mitsubishi Pajero Sport будут делать в Нижнем Новгороде
Автор фото: фирма-производитель

Горьковский автозавод приступил к серийному производству рам для внедорожников Mitsubishi Pajero Sport, которые собираются на калужском СП ПСМА. Завод делает рамы как для автомобилей с «механикой», так и с автоматической коробкой передач.

В принципе, для газовцев такая работа не в новинку: здесь варили рамы и для предыдущего поколения внедорожника. Проект реализуется на основе соглашения ПАО «ГАЗ» с ООО «ПСМА Рус» и включает в себя услуги ПАО «ГАЗ» по сварке рамы для автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, нанесению защитного антикоррозионного покрытия (фосфатирование и катафорез) и поставке рам на конвейер сборочного завода концерна «ПСМА Рус» в Калуге.

Рамы делают на отдельной площадке, созданной в 2013 году для выпуска рам предыдущей модели Mitsubishi Pajero Sport. На нижегородском заводе оборудован участок сварки (закуплены сварочные полуавтоматы и оборудование для очистки воздуха, установлено оборудование транспортировки рам по линии кондукторов), введена в эксплуатацию линия фосфатирования, проведена модернизация действующей линии катафореза. Контрольное оборудование предоставлено корпорацией Mitsubishi Motors.

В рамках подготовки производства рам для новой модели Mitsubishi в этом году на ГАЗе установлено новое сварочное оборудование, поставленное Mitsubishi Motors Corporation, сотрудники ГАЗа прошли дополнительное обучение специфике производства несущих систем для новой модели.

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