Компания Mitsubishi представила на российском рынке ограниченную серию внедорожника Pajero Sport. Внешне автомобиль не отличить от обычных, но в салоне у него — комбинированная отделка из натуральной и экокожи бежевого цвета.

Эта опция будет доступна исключительно для топовой комплектации Ultimate с 2,4-литровым турбодизелем. Остальные опции, за исключением обивки сидений, в данной модели остаются без изменений. В Mitsubishi говорят, что количество автомобилей с таким интерьером будет ограничено.

При этом, машины с таким салоном собирают в Таиланде, когда как другие версии Mitsubishi Pajero Sport производят на заводе ПСМА в Калуге.

Напомним, что ранее Mitsubishi Motors увеличила гарантийный срок на Pajero Sport до пяти лет. В первые два года гарантия будет действовать без ограничения пробега, а в последующие 36 месяцев — на машины с пробегом не более 150 тысяч километров.

На российском рынке внедорожник представлен в четырех комплектациях (Invite, Intense, Instyle и Ultimate) с 2,4-литровым турбодизелем (181 л.с.) и 3-литровым бензиновым V6 (209 л.с.).

