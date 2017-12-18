Калужское СП ПСМА, принадлежащее Mitsubishi Motors и PSA, приступило к серийному производству внедорожников Pajero Sport третьего поколения. Сама модель не новая для предприятия: здесь же собирали и предыдущее поколение.

Однако теперь производство идет действительно по полному циклу: если раньше у Pajero Sport в России варили только раму (это не делают на мощностях «Группы ГАЗ»), то с приходом третьего поколения локализована и сварка кузовов, которые раньше приходили из Таиланда в готовом виде. На предприятии собирают только дизельные версии, машина с бензиновым силовым агрегатом по-прежнему поставляется из Таиланда в готовом виде.

Никаких перемен в связи с локализацией производства ждать не стоит. Дело в том, что Mitsubishi снизила цены на Pajero Sport еще в конце сентября, а затем еще и увеличила заводскую гарантию до пяти лет или 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше.

Единственная перемена заключается в появлении даже в базовой комплектации Invite системы контроля давления в шинах и бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой.

Mitsubishi возлагает большие надежды на этот внедорожник: с начала следующего года штат ПСМА будет увеличен на 440 человек.

