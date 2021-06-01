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1 июн 2021

На конвейер завода в Калуге встал обновленный Mitsubishi Pajero Sport

На конвейер завода в Калуге встал обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Автор фото: фирма-производитель

31 мая с конвейера калужского завода PCMA Rus сошел первый экземпляр обновленного рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport 2020-го модельного года. Теперь он будет выпускаться здесь одновременно с кроссовером Mitsubishi Outlander, а также с моделями Peugeot, Citroen и Opel преимущественно коммерческого направления

Pajero Sport производится в Калуге с 2013-го года (с 2017-го – рестайлинговый вариант). В прошедшем году внедорожник вышел в свет в количестве, превышающем 2100 экземпляров, немало, однако это примерно в семь раз меньше, чем было выпущено популярных «Аутлендеров». Всего за 8 лет работы калужского завода с его конвейера сошло без малого 190 000 автомобилей Mitsubishi. Японские модели собираются на отдельных «нитках» конвейера, общий с «французами» у них только цех антикоррозионной обработки и окраски.

Обновления внедорожника коснулись оформления передка и светотехники, с новыми фарами автомобиль получил более брутальный вид. Изменились задние фонари, теперь их нижние «хвостики», вызывавшие много споров, стали короче. В салоне появилась новая, полностью цифровая панель приборов с возможностью смены экранов. Обновились мультимедиасистема и блок климат-контроля, изменились сиденья. Дверь багажника получила электропривод. К возможностям автомобиля добавились адаптивный круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон. Частью функций, в том числе открыванием пятой двери, можно будет «руководить» через специальное приложение в смартфоне.

По габаритам обновленный Pajero Sport изменился только в плане длины (+90 мм), клиренса (+3 мм, теперь 218 мм) и глубины преодолеваемого брода (+10 мм, теперь 700 мм). Все основные параметры остались теми же. Сохранилась рамная конструкция и прославившая себя трансмиссия Super Select 4WD II.

Новинка еще не поступила к дилерам, но цены уже известны. Комплектации Invite и Intense (только с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л. с.) оценены в 2 879 000 и 3 149 000 рублей. Для комплектаций Instyle и Ultimate наряду с дизельным доступен трехлитровый бензиновый мотор конфигурации V6, развивающий 209 л. с. Стоимость этих версий – 3 469 000 и 3 769 000 рублей, причем, цена от двигателя не зависит.

При написании новости использовалась информация:
Mitsubishi

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