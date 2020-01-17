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17 янв 2020

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport лишился дизеля

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport лишился дизеля
Автор фото: фирма-производитель

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на обновленный Mitsubishi Pajero Sport. Согласно документу, внедорожник предложат на российском рынке с безальтернативным бензиновым агрегатом

Мощность агрегата V6 составит 209 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. На других рынках рестайлинговый внедорожник доступен с 2,4-литровым дизельным турбомотором. Мощность агрегата составляет 181 лошадиную силу. Для некоторых стран также предусмотрен 2,5-литровый турбодизель с отдачей 136 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что производство новинки наладят на мощностях завода в Калужской области, однако в ОТТС указано, что автомобили будут поставляться из Таиланда. Продажи начнутся в течение 2020 года.

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