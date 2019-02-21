Mitsubishi Pajero Sport стал грузовиком

Совсем недавно мы говорили про модель Outlander, которую превратили в фургон, убрав задний ряд сидений и наглухо затянув стекла пленкой. Теперь аналогичная ситуация произошла и с Mitsubishi Pajero Sport

C автомобилем сделали практически все то же самое, что и с Outlander. У новой версии лишь два места, все остальное пространство отведено под грузы. Пол в задней части салона абсолютно ровный, он выстлан ворсовым покрытием. Вместимость грузового отсека составляет 1 488 литров. Что касается грузоподъемности, то автомобиль увезет около 600 килограмм полезного груза. Кстати, он может буксировать и прицепы массой до трех тонн.

В отличие от Outlander Pajero Sport не оборудован сеткой, которая разграничивает грузовой и пассажирский отсеки. Задние боковые стекла заменены на заглушки, которые покрашены черным лаком, что внешне напоминает сильную тонировку. От обычного исполнения грузовой Pajero Sport практически не отличим, особенно, если учитывать, что техническая часть обеих версий полностью идентична - 2,4-литровый турбодизельный двигатель мощностью 181 л.с, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.