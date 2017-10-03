Компания Mitsubishi, долгое время не имевшая в России конкурентов в сегменте рамных недорогих внедорожников с Pajero Sport, готовится к выходу на рынок Toyota Fortuner. Японцы решили увеличить гарантию на Pajero Sport.

Гарантия увеличена до пяти лет. При этом, в первые два года нет ограничений пробега, а в последующие три года действует ограничение в 150 тысяч километров. Конечно же, в Mitsubishi не забыли оговориться о том, что расширенная гарантия не действует на «ряд специфичных и специально оговариваемых элементах».

Напомним, что буквально на прошлой неделе Mitsubishi объявила о снижении цен на Pajero Sport — все версии без исключения подешевели на 200 тысяч рублей. В ноябре дизельные версии внедорожника начнут собирать в Калуге на мощностях завода ПСМА Рус.

Сегодня внедорожник предлагается в четырех комплектациях (Invite, Intense, Instyle и Ultimate) с 2,4-литровым турбодизелем (181 л.с.) и бензиновым мотором V6 объемом 3 литра мощностью 209 л.с. Турбодизель доступен как с механической коробкой передач, так и с «автоматом», для бензиновой версии доступна только автоматическая трансмиссия.