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11 авг 2020

Nissan GT-R - новые подробности

Nissan GT-R - новые подробности
Автор фото: фирма-производитель

В недавнем заявлении главный операционный директор Nissan Motor Ашвани Гупта сообщил, что ждать новое поколение осталось недолго

По словам Гупты, компания находится в процессе масштабного обновления модельного ряда в США. Это касается в том числе и GT-R. Новый флагманский спорткар должен появиться в 2023 году. Также представитель японской компании отметил, что Nissan рассматривает возможность установки гибридной трансмиссии, ориентированной на производительность. Она сможет рекуперировать кинетическую энергию, после чего пускать ее на ускорение. Схожая технология применяется в спортпрототипе GT-R LM Nismo класса LMP1-H, используемом в Ле-Мане.

Любопытно, что новые сведения серьезно противоречат некоторым прошлогодним утечкам. В частности, год назад сообщалось, что нынешний Nissan GT-R может продержаться на конвейере до 2027-го. Вполне вероятно, что происходящие внутри Nissan изменения привели к тому, что проект нового GT-R решили сдвинуть на более ранний срок. Хотя, существует мнение, что  глубокий кризис в компании и не благоволит к увеличению инвестиций в разработку «имиджевых» моделей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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