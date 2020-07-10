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10 июл 2020

Nissan GT-R подготовили для бездорожья

Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Автор фото: фирма-производитель

Nissan GT-R часто подвергается тюнингу. Доработки в основном имеют одну направленность — повышение мощности и улучшение скоростных показателей. А как насчет внедорожных показателей?

Конечно же, этот вопрос звучит безумно в отношении GT-R, однако один из владельцев им все-таки озаботился. Так и родился проект Nissan GT-R Offroad Godzilla 2.0, который теперь выставлен на продажу. На японский спорткар были установлены более пухлые шины. Назвать их грязевыми по меркам полноценных внедорожников не получится, но это явно не то, что ожидаешь увидеть на Nissan GT-R. Плюс к этому дорожный просвет увеличен на 12 см. Если учесть, что под стандартным GT-R насчитывается 11 см, то итоговый клиренс составит внушительные 23 см.

На крыше появился багажник с запаской, рейлинги и светодиодная «люстра». На арки установлены пластиковые расширители, в передний бампер интегрированы необычные противотуманки. По данным площадки Classic Youngtimers Consultancy, где автомобиль выставлен на продажу, мощность 3,8-литрового V6 превышает 600 л.с. Это больше, чем у GT-R Nismo, который способен разгоняться с 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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