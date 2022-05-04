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4 май 2022

Nissan GT-R сменит поколение уже в этом году

Nissan GT-R сменит поколение уже в этом году
Автор фото: фирма-производитель

Японские СМИ сообщают о том, что концерн Nissan активно ведет работу над новым поколением спорткара GT-R.  Дебют автомобиля состоится уже в 2023 году

К сожалению, чего-то высокотехнологичного здесь ждать не стоит. Поясним - инсайдеры поговаривают, что в данном проекте инженеры действуют ровно также, как и в случае с Nissan Z, то есть используют уже имеющиеся узлы и агрегаты, существенно дорабатывая их.  То есть мы не встретим здесь ни гибридных силовых установок, ни электрических двигателей.

Существующий четырехлитровый мотор V6 форсируют до шестисот лошадиных сил.  Причем данная конфигурация будет базовой - появятся версии и мощнее, хотя в текущем поколении 600 сил развивает лишь заряженный GT-R в версии Nismo.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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