Nissan GT-R сменит поколение уже в этом году

Японские СМИ сообщают о том, что концерн Nissan активно ведет работу над новым поколением спорткара GT-R. Дебют автомобиля состоится уже в 2023 году

К сожалению, чего-то высокотехнологичного здесь ждать не стоит. Поясним - инсайдеры поговаривают, что в данном проекте инженеры действуют ровно также, как и в случае с Nissan Z, то есть используют уже имеющиеся узлы и агрегаты, существенно дорабатывая их. То есть мы не встретим здесь ни гибридных силовых установок, ни электрических двигателей.

Существующий четырехлитровый мотор V6 форсируют до шестисот лошадиных сил. Причем данная конфигурация будет базовой - появятся версии и мощнее, хотя в текущем поколении 600 сил развивает лишь заряженный GT-R в версии Nismo.