Nissan показал обновленный GT-R

В новом году японский концерн решил слегка освежить свой легендарный спорткар. Обновление заключается в расширении цветовой палитры и появлении двух специальных версий автомобиля

Начнем с первого пункта – в рамках обновления Nissan GT-R получил в свою цветовую гамму два новых оттенка - Midnight Purple (фиолетовый) и Millennium Jade (болотно-зеленый). Появились они не просто так – производитель таким образом решил подчеркнуть преемственность нового спорткара со старыми моделями Nissan Skyline.

Что касается спецверсий, то купе серии T-spec выделяется карбон-керамическими тормозами, углепластиковым задним спойлером и специальными легкосплавными дисками. При создании версии NISMO T-spec инженеры Nissan решили усиленно заняться снижением веса, так что здесь мы имеем углепластиковые крышу и крышку багажника. При этом силовая установка здесь стандартная – 570-сильный мотор V6 с двойным турбонаддувом.