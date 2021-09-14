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14 сен 2021

Nissan показал обновленный GT-R

Nissan показал обновленный GT-R
Автор фото: фирма-производитель

В новом году японский концерн решил слегка освежить свой легендарный спорткар.  Обновление заключается в расширении цветовой палитры и появлении двух специальных версий автомобиля

Начнем с первого пункта – в рамках обновления Nissan GT-R  получил в свою цветовую гамму два новых оттенка - Midnight Purple (фиолетовый) и Millennium Jade (болотно-зеленый). Появились они не просто так – производитель таким образом решил подчеркнуть преемственность нового спорткара со старыми моделями Nissan Skyline.

Что касается спецверсий, то купе серии T-spec  выделяется карбон-керамическими тормозами, углепластиковым задним спойлером и специальными легкосплавными дисками.  При создании версии NISMO T-spec инженеры Nissan решили усиленно заняться снижением веса, так что здесь мы имеем углепластиковые крышу и крышку багажника. При этом силовая установка здесь стандартная – 570-сильный мотор V6 с двойным турбонаддувом.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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